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Общество

Нецелевое расходование средств обнаружено при реализации инвестпроектов на Северо-Западе

Нецелевое расходование средств при реализации инвестиционных проектов на объектах электроэнергетики в Северо-Западном федеральном округе зафиксировало Минэнерго. Об этом сообщил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, пишет РИА Новости.

«Зафиксированы факты реализации в субъектах электроэнергетики проектов, не вошедших в утвержденные инвестиционные программы. Причем финансирование данных проектов осуществляется, в том числе, из тарифных источников. Нами это расценивается как нецелевое использование средств при реализации инвестиционных проектов. Причем максимальное количество проектов у нас попало в Ленэнерго, это 328 проектов, в МРСК Северо-Запада - это 381 проект», - заявил Евгений Грабчак.

По его словам, в некоторых случаях, когда компании отредактируют свои инвестиционные программы, «нецелевое расходование уйдет». Чаще всего, пояснил он, так происходит, когда предприятия переносят реализацию проекта из инвестпрограммы одного года в программу следующего.

«Но факт остается фактом. Сейчас нужно фиксировать. Соответствующие материалы передаем в органы прокуратуры и органы внутренних дел, которые занимаются соответствующими инцидентами и просим компании сократить максимально отставание от сроков», - сказал Евгений Грабчак.

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