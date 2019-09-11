Конкурс «Народный участковый-2019» стартовал в Псковской области

14:53, 11 сентября 2019, ПАИ

Конкурс «Народный участковый-2019» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области, он будет проходить в два этапа, на первом из которых предстоит определить лучших участковых во всех городах и районах области.

Голосование за участников конкурса, в котором могут принять участие все желающие, организовано на сайте УМВД России по Псковской области. Там же размещены информация и фотографии конкурсантов. Проголосовать можно до 20 сентября.

Во второй этап выйдут участковые, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. До 1 октября на сайте УМВД области будет размещена информация о финалистах. Голосование за них пройдёт с 7 по 16 октября.

Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.