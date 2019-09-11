Некоторые услуги нотариусов предлагают перевести в интернет

15:27, 11 сентября 2019, ПАИ

Подготовлены поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате в части оптимизации нотариальной деятельности, повышения востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества. Документ 11 сентября рассмотрели и поддержали члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснила депутатам президент нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева, в большей степени закон разработан в рамках реализации проекта «Цифровая экономика». Она напомнила, что порядка пяти лет существует единая нотариальная система. Законопроект позволит благодаря этой системе получать некоторые справки через интернет. В качестве примера она привела информацию о наследственном деле. Для её получения будет достаточно ввести фамилию, имя, отчество, год рождения и дату смерти.

Ещё одно новшество - совершение практически всех нотариальных действий удаленно, в том числе, принятие денег в депозит.

Кроме того, отметила докладчица, законопроект вводит сделки, удостоверяемые двумя или более нотариусами, и прописывает, что ответственность будет нести тот нотариус, к которому обратился человек.

Также предлагается дать нотариусам возможность удостоверять личность человека по биометрическим данным.

«Законопроект важный, касается каждого гражданина нашей страны», - прокомментировал председатель законодательного комитета Собрания Владимир Яников.