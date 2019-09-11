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Общество

Консультационная служба для родителей работает в Псковской области

Консультационная служба для родителей работает в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района.

В службу по вопросам воспитания и обучения могут обратиться родители и иные законные представители детей, а также граждане, желающие принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Консультанты службы готовы ответить на вопросы относительно воспитания и обучения детей. В службу можно обратиться, если родителей волнуют какие-либо особенности в развитии ребёнка, если появились трудности в общении с ним. Также специалисты проконсультируют по вопросам в сфере образования, опекунства, смены формы обучения.

Для обеспечения доступности консультационных услуг в каждом районе области действуют не менее двух консультантов. Всего в службе сейчас работают 95 консультантов, среди которых социальные педагоги, психологи, логопеды, учителя, воспитатели. Родители могут самостоятельно выбрать специалиста из списка, который доступен по ссылке. Также по этой ссылке можно записаться на консультацию, ознакомиться с документами службы и иной информацией.

Консультацию можно получить очно в одном из консультационных центров службы, которые размещены в образовательных организациях области, дистанционно по телефону или с применением онлайн-программ для совершения звонков. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на выездную консультативную помощь.

Консультационная служба Псковской области работает в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

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