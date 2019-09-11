Самолёт ВВС Великобритании совершил разведывательный полёт у границ Псковской области

16:05, 11 сентября 2019, ПАИ

Самолет Военно-воздушных сил Великобритании совершил разведывательный полет у границ Псковской, Лениградской и Калининградской области, сообщает sputniknews.ru со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Днем 10 сентября Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 пролетел сначала над Литвой, Латвией и Эстонией у границ Ленинградской и Псковской областей. Затем самолёт направился на юг и пролетел над Польшей у границы с Калининградской областью и Белоруссией. Вечером британский самолёт завершил миссию и направился на аэродром базирования.

За последнюю неделю российские истребители были вынуждены подниматься в воздух 23 раза, чтобы не допустить нарушения границ иностранными самолётами.