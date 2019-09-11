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Общество

Более 20 нарушителей задержали при незаконном пересечении госграницы в Невельском и Себежском районах

С начала сентября в Невельском и Себежском районах на российско-белорусском участке границы сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области задержали 22 человека, которые пытались незаконно пересечь госграницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.

Нарушители, большинство которых  - жители бывших союзных республик, пытались въехать в Россию с территории сопредельного государства.

Все задержанные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 60 тысяч рублей.

 

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