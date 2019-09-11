Более 20 нарушителей задержали при незаконном пересечении госграницы в Невельском и Себежском районах

16:36, 11 сентября 2019, ПАИ

С начала сентября в Невельском и Себежском районах на российско-белорусском участке границы сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области задержали 22 человека, которые пытались незаконно пересечь госграницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.

Нарушители, большинство которых - жители бывших союзных республик, пытались въехать в Россию с территории сопредельного государства.

Все задержанные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 60 тысяч рублей.