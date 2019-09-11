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Общество

Псковские НКО примут участие в проекте «Про смыслы»

Некоммерческие организации Псковской области примут участие в проекте «Про смыслы», который запустил благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, проект продлится до марта 2020 года и будет включать два направления.

В частности, сотрудники фонда будут внедрять в работу НКО практики стратегического планирования, формулирования миссии организации и оценки ее работы. Запланированы обучающие тренинги для сотрудников НКО, серия консультаций и итоговая конференция в феврале 2020 года, на которую соберутся все участники и партнеры проекта в Пскове.  

«По завершении этой части проекта мы ожидаем, что сотрудники некоммерческих организаций и фондов, принявшие участие в тренингах, получат не только методические рекомендации, но и навыки, необходимые при стратегическом планировании работы, инструменты», - прокомментировал председатель Совета БФ «Добрый город» Семён Никонов.

В рамках второго направления проекта будут изучены и растиражированы успешные практики взаимодействия организаций с попечительскими советами. Будет представлен опыт работы НКО и попечительских советов в пяти регионах реализации проекта «Про смыслы» - Пскове, Архангельске, Тюмени, Перми и Калининграде.

«При отборе практик особое внимание будет уделяться их актуальности, возможности тиражирования и применения успешного опыта другими организациями, с тем, чтобы публикации носили элемент обучения», - сообщил Семён Никонов. Истории успеха опубликуют на сайтах фонда и партнеров.

Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда CAF.

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