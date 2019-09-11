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Общество

Псковский том книги «Солдаты Победы» может выйти в свет в 2020 году

11 сентября в Пскове состоялось заседание редакционной коллегии по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники встречи обсудили подготовку и издание тома, посвященного уроженцам и жителям Пскова. 

«Этот том будет посвящен псковичам-ветеранам Великой Отечественной войны - и тем, кто родился в нашем городе, и тем, кто переехал сюда и остался здесь жить, кто внес свой вклад в борьбу с врагом на территории Пскова и его послевоенное восстановление», - рассказала и. п. главы города, председатель редакционной коллегии Елена Полонская.

Библиотекарь Централизованной библиотечной системы Пскова Дарья Семёнова уточнила, что коллегии предстоит увековечить память порядка 10 тысяч псковичей-участников войны. Пока в «штаб» по подготовке «псковского» тома книги из Государственного архива Псковской области передано 2,8 тысяч учетных карт бойцов, из военкомата - 3,6 тысяч учетных карт.

«Всего уже написано 2,8 тысяч очерков, из них полностью готовы к публикации 1350. Так как примерный объем одного тома - это около 1,2 тысячи очерков, то можно констатировать, что нужный объем информации для одной книги у нас есть», - уточнила библиотекарь, добавив, что теперь предстоит определиться с автором и сроками подготовки вступительной статьи.

Елена Полонская предложила обратиться к членам областной редколлегии с ходатайством о том, чтобы очередной том книги о псковичах-участниках Великой Отечественной войны вышел уже в 2020 году.

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