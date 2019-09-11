86 социальных стартапов претендуют на премию «Импульс добра»

18:01, 11 сентября 2019, ПАИ

86 социальных стартапов претендуют на премию «Импульс добра», торжественная церемония вручения которой пройдет 3 октября в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Заявки подали представители 33 регионов, в том числе Архангельской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Алтай, ХМАО – Юрга. Большинство проектов касаются работы с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья.

Учредитель Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Вагит Алекперов отметил важность поддержки социальных предпринимателей, которые только вступили на этот путь. «Это дает им мотивацию двигаться вперед, стараясь принести максимум пользы другим людям. Поэтому мы решили наградить самую перспективную на наш взгляд инициативу», - заявил он.

Директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева добавила, что интерес к социальному предпринимательству с каждым годом всё больше, в том числе и к премии «Импульс добра». Она рассказала, что количество поступивших в оргкомитет заявок от стартапов составило 27,99% от общего числа претендентов на премию. «Думаю, что в связи с принятием закона о социальном предпринимательстве их будет еще больше в грядущем году», – считает Наталия Зверева.

Ежегодную премию «Импульс добра», учрежденную фондом «Наше будущее», могут получить социальные предприниматели, представители общественных организаций, руководители государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательные учреждения. В 2019 году поступило рекордное количество заявок - 319 (в 2018- м – 230). Наиболее активными регионами оказались ХМАО – Югра (54 заявки), Москва (43 заявки), Московская область (25 заявок), Нижегородская область (24 заявки) и Санкт-Петербург (19 заявок). Премия будет присуждаться в семи номинациях: «За личный вклад в развитие социального предпринимательства», «За системный подход к социальному предпринимательству», «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства», «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства», «За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации», «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства», «Лучший стартап в сфере социального предпринимательства». Общий призовой фонд составит порядка 2 млн 530 тыс. рублей.

Лучшие бизнес-проекты будут названы на форуме «Территория бизнеса – территория жизни», который состоится в Пскове 3 октября. В мероприятии запланировано участие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, президента «Опоры России» Александра Калинина, члена президиума, руководителя оргкомитета премии «Бизнес-Успех» и комитета по развитию территорий «Опоры России» Дарьи Сунцовой.