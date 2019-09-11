Проект об амнистии детей и женщин рассмотрит Госдума

18:03, 11 сентября 2019, ПАИ

Государственная Дума РФ рассмотрит возможность амнистии в отношении несовершеннолетних и отдельных категорий женщин, сообщается на сайте нижней палаты Федерального Собрания. Такая инициатива поступила от уполномоченного по правам ребенка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть предложение профильным комитетам: по государственному строительству и законодательству; по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности; по противодействию коррупции.

По информации ФСИН, амнистия может затронуть более 3 тысяч человек. Авторы инициативы считают, что это «позволит воссоединить связь ребенка с родителями, снизить негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление, возвратить в семьи в том числе единственных и многодетных кормильцев».