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Общество

Предложения о переходе к сокращенной рабочей неделе обсудит Госдума

Государственная дума России считает необходимым выработать стратегию движения к сокращенной рабочей неделе и может разработать соответствующие законопроекты по итогам широкой дискуссии. Как пишет ТАСС, об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

«Государственная дума также считает необходимым выработать на основании общественного консенсуса стратегию движения в этом направлении. Возможно в ближайшее время проведение обсуждения с участием всех сторон социального партнерства (правительства, профсоюзов и работодателей) вопросов развития трудового законодательства РФ, улучшения условий труда граждан нашей страны, увеличения количества оплачиваемого свободного времени и по результатам дискуссии подготовить соответствующие законопроекты», - отметил Вячеслав Володин.

По его мнению, в условиях роботизации и информатизации количество рабочего времени будет меняться. «Перед нами встает задача защитить права работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места у того или иного работодателя. Эти работники могут жить на Дальнем Востоке, а их работодатель - находиться в Москве. Защита их прав и интересов требует серьезных законодательных изменений», - добавил председатель Госдумы.

11 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с представителями бизнес-сообщества выступил за модернизацию трудового законодательства.

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