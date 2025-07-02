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Георгий Василевич принял участие в работе президиума Союза музеев России

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в работе президиума Союза музеев России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Заседание состоялось сегодня, 2 июля. Проводил его президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Фото здесь и далее: пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Заседание президиума велось в онлайн-режиме, что позволило многим музеям принять участие в его работе. Речь на встрече шла о том, что уже сделано или только планируется в ходе работы над поручением президента России о разработке федерального проекта по развитию отечественных музеев на период до 2030 года.

Главными моментами в обсуждении стали проблемные вопросы, требующие законодательных и правовых решений. Также на заседании была утверждена рабочая группа, в чей адрес специалисты из различных музеев будут направлять предложения, которые, по их мнению, должны найти отражение в готовящемся проекте.

Напомним, что концепция развития Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на период с 2025 по 2037 год была разработана ещё в преддверии юбилейного Пушкинского года. Тогда же документ обсудили на расширенном заседании учёного совета Пушкинского заповедника в рамках VIII Международного форума литературных музеев, и в настоящее время его можно найти на официальном сайте учреждения.

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