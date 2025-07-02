Алексей Несмашный стал гостем «Серебряного дождя». Главное

19:25, 02 июля 2025, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 июля.

Главное из эфира: