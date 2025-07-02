Алексей Несмашный стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 июля.
Главное из эфира:
- в этом году в Пскове 1 130 выпускников 11-х классов. Эта цифра стабильна последние пять лет;
- в их числе 147 медалистов: 82 золотых и 65 серебряных. Для получения золотой медали нужно иметь аттестат с одними пятёрками и сдать два экзамена минимум по 70 баллов каждый. Для серебряной – допускаются две итоговые четвёрки, а минимальный порог на ЕГЭ – 60 баллов по двум предметам;
- в этом году востребованной стала возможность пересдачи экзаменов в так называемые президентские дни: было подано 260 заявлений. Для сравнения – в прошлом году их было 180. Пересдают не только ради медалей, но и чтобы повысить баллы для поступления в вузы;
- результаты ЕГЭ в Пскове достаточно стабильные. Среди предметов выделяется физика: «Средний балл по физике – 67. Это высокий результат для такого сложного предмета». Есть стобалльник по физике: это выпускник 21-го лицея;
- по химии средний балл ниже, но два стобалльника подготовила инженерно-лингвистическая гимназия. Ещё один стобалльник – по литературе. Всего в городе в этом году четыре стобалльника;
- по обязательным предметам – русскому языку и математике – средние баллы по итогам ЕГЭ ниже, что связано с тем, что их сдают абсолютно все;
- наиболее популярный предмет по выбору — обществознание: его выбрали 45 % выпускников. «Также популярны физика (211 человек), биология (211), история (184) и информатика (166). Меньше всего сдают географию – всего 30 человек;
- псковские школьники действительно делают ставку на точные науки, но это результат многолетней работы системы образования;
- самым востребованным иностранным языком остаётся английский. Французский и немецкий сдают редко. «Экзаменов по китайскому пока нет, но работа в этом направлении идёт». С городом-побратимом Цзиньпин достигнута договорённость, что в ноябре 2025 года приедут носители китайского языка для проведения трёхмесячных курсов. «Это уже не просто разговоры о намерениях. Сейчас идёт проработка всех технических условий, размещение специалистов»;
- в этом году в Пскове впервые провели общегородской выпускной, до этого были только общие последние звонки. На мероприятие пришло около 1 000 человек. Формат понравился, но есть вопросы к дате и наполнению. Обратную связь собирают через сайт администрации, управление образования, а также личные соцсети главы города Бориса Елкина;
- выпускников девятых классов в этом году в Пскове 2 341. Из них 110 получили аттестат с отличием. «Традиционно 50 % продолжают обучение в школе, остальные идут в колледжи. Эта пропорция держится последние пять лет»;
- государственная итоговая аттестация (ГИА) для девятых классов стала намного строже. «Она, конечно, не такая стрессовая, как ЕГЭ, но очень серьёзная». Есть случаи дисквалификации за телефоны и попытки списывания: «Девятиклассник попытался пронести телефон. Итог – административный протокол, комиссия по делам несовершеннолетних. Это огромный стресс для семьи»;
- в новый учебный год в Пскове пойдут около 2 700 первоклассников. Эта цифра держится стабильно последние несколько лет. Ввод новых школ и классов помогает снизить наполняемость классов: «Если раньше было по 35 человек в классе, то теперь за счёт открытия дополнительных классов стараемся довести до 25–27»;
- в этом году в Пскове капитально ремонтируются две важные площадки: 13-я школа и детский сад № 54. По обеим стройкам работы идут в графике. «80 % кровли детского сада уже готово. Заменили систему горячего водоснабжения. Мы рассчитываем, что 1 сентября дети пойдут в обновлённые здания».
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