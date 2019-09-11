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Общество

Жителя Опочки осудят за незаконное проникновение в дом бывшей сожительницы

Житель Опочки предстанет перед судом за незаконное проникновение в дом бывшей сожительницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

11 июля мужчина пришел восстанавливать отношения с бывшей сожительницей, которая ранее выгнала его из дома. Поскольку хозяйки дома в Опочке не оказалось, он через слуховое окно залез внутрь жилого помещения, где стал ее дожидаться. Отмечается, что своими действиями опочанин нарушил право потерпевшей на неприкосновенность жилища.

Злоумышленника обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.

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