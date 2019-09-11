В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги

20:58, 11 сентября 2019, ПАИ

Судьбу памятника воинам Советской Армии - Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистких захватчиков обсудили в Сейме. Как пишет DELFI Латвия, ранее в Сейм направили более 10 тысяч подписей граждан Латвии под призывом демонтировать монумент в Пардаугаве.

Депутаты решили, что сносить памятник нельзя, но оставлять в нынешнем виде — тоже. «Во-первых, мы выслушали Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, которые выразили очень конкретную позицию о том, что памятник защищен международными договорами, и это определяет рамки, в которых мы можем действовать. Но МИД и Минюст сказали, что это не значит, что нельзя ничего делать и все должно остаться, как есть. И это дает определенные возможности решать этот вопрос и решать его согласно тем, скажем, настроениям, которые существуют в обществе. И здесь, наверное, лучше всего говорить о предложении клуба Депутатов 4 мая, которые предлагают поменять всю систему коммуникаций вокруг этого памятника, дать ему в конце концов официальное название, около памятника построить коммуникационные стенды или другие структуры, которые жителям Латвии и туристам рассказали бы обо всех сложностях истории и дало бы современное направление — как относиться, как это читать, как это представить в контексте истории Латвии», — сказал председатель комиссии Арвил Ашераденс.

Председатель Союза художников Латвии Игорь Добычин, который также присутствовал на заседании, сказал, что монумент нужно сохранить как исторический артефакт, поскольку он создавался руками латышских художников. Отмечается, что снос памятника означал бы невыполнение Латвией своих международных обязательств.