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14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков

14-летний подросток получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на 105-м километре федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков в Лужском районе Ленинградской области, пишет Фонтанка.ру.

11 сентября около 14:20 63-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF под управлением 54-летнего мужчины. После этого грузовой автомобиль въехал в попутный Renault Duster, за рулем которого был 74-летний мужчина. Грузовик съехал в кювет, а легковой автомобиль развернуло поперек дороги.

В Mitsubishi Outlander, кроме подростка, пострадали водитель и 49-летняя пассажирка.

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