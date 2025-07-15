Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков прошёл у стелы воинам-освободителям

19:27, 15 июля 2025, ПАИ

Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков состоялся у стелы воинам-освободителям на Советской площади в Опочке сегодня, 15 июля, пишет районная газета «Красный маяк».

«С Днем освобождения Опочецкого муниципального округа участников митинга поздравил глава муниципалитета Юрий Ильин. «В этот день мы низко склоняем головы перед поколением, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Это праздник мужества и героизма. Будем же и впредь бережно хранить в наших сердцах память о тех, кто немыслимой ценой отстоял интересы нашего государства в годы Великой Отечественной войны», – сказал он.

В митинге принимал участие ветеран Великой Отечественной войны Петр Васильев. Председатель районного Совета ветеранов, войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Полулях в своем выступлении отметил: «В этот день мы отдаем дань светлой памяти тем, кто погиб, уничтожая фашистскую нечисть при освобождении. Тем, кто боролся с врагом во время оккупации. Тем, кто своим непосильным трудом сеял хлеб, поддерживал армию и партизан.»

Воспитанники военно-патриотического клуба «Беркут» заступили к почетному караулу и возложили цветы.

Завершился памятный митинг минутой молчания и возложением цветов к стеле в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.