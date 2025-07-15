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Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков прошёл у стелы воинам-освободителям

Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков состоялся у стелы воинам-освободителям на Советской площади в Опочке сегодня, 15 июля, пишет районная газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк».

«С Днем освобождения Опочецкого муниципального округа участников митинга поздравил глава муниципалитета Юрий Ильин. «В этот день мы низко склоняем головы перед поколением, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Это праздник мужества и героизма. Будем же и впредь бережно хранить в наших сердцах память о тех, кто немыслимой ценой отстоял интересы нашего государства в годы Великой Отечественной войны», – сказал он.

В митинге принимал участие ветеран Великой Отечественной войны Петр Васильев. Председатель районного Совета ветеранов, войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Полулях в своем выступлении отметил: «В этот день мы отдаем дань светлой памяти тем, кто погиб, уничтожая фашистскую нечисть при освобождении. Тем, кто боролся с врагом во время оккупации. Тем, кто своим непосильным трудом сеял хлеб, поддерживал армию и партизан.»
Воспитанники военно-патриотического клуба «Беркут» заступили к почетному караулу и возложили цветы.

Завершился памятный митинг минутой молчания и возложением цветов к стеле в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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