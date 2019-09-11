Законопроект о дронах-нарушителях Госдума приняла в первом чтении

21:43, 11 сентября 2019, ПАИ

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который разрешает ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать дроны-нарушители, пишет РИА Новости.

Проект закона, позволяющий силовым структурам сбивать незаконно используемые беспилотники, поступил в нижнюю палату парламента еще в январе, однако комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке. Исправления коснулись части о пресечении нелегального применения БПЛА в воде. Летом поступила обновленная версия.

Согласно законопроекту, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, силовики получат право его сбивать.