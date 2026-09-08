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Политика

Честно и открыто: Александр Котов отметил работу избирательной комиссии Псковской области

Работу избирательной комиссии Псковской области отметил председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«Выборы должны быть открытыми для всех: для политических партий, которые участвуют в избирательном процессе, для наблюдателей, которые представляют различные общественные организации, политические силы и для избирателей. В этом направлении очень здорово работает, как мне кажется, наша региональная избирательная комиссия», – сказал гость студии.

Александр Котов обратил внимание, что облизбирком старается привлечь внимание к избирательной кампании, показывает, каким образом работают комиссии и готов дать возможность избирателям лично посмотреть, как организован избирательной процесс.

Фото: ПАИ

Помимо того, на протяжении ряда лет используются различные инструменты – дистанционное электронное голосование, досрочное голосование для тех, у кого нет возможности проголосовать в выходной день. «И никто не отменял традиционный способ голосования на избирательном участке. Чем более открытым будет избирательный процесс, тем больше доверия будет к выборам», – резюмировал председатель регионального парламента.

Отметим, заявление на участие в ДЭГ можно подать до 24:00 14 сентября на портале «Госуслуги». Это сделали уже почти 39 тысяч жителей региона. Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования состоится с 9 по 10 сентября.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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