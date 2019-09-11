Старые модели iPhone резко подешевели в России

22:31, 11 сентября 2019, ПАИ

Apple после презентации новых смартфонов резко снизила цены на гаджеты прошлых лет, включая iPhone 8, 8 Plus и прошлогодний iPhone XR, пишет РИА Новости.

В начале продаж в 2017 году стоимость 64-гигабайтных версий iPhone 8 и 8 Plus составляла 57 и 65 тысяч рублей. Затем цены на смартфон снизились до 53 и 61 тысячи.

В настоящее время iPhone 8 на 64 гигабайта стоит 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus можно приобрести за 45 тысяч. Бюджетная модель iPhone XR, которая на старте продаж стоила 65 тысяч, упала в цене до 50 тысяч рублей.