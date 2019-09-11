0
22:03
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
20:58
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
19:50
Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет
18:21
В ближайшие часы в северных районах Псковской области усилится ветер
17:36
Останки 100 красноармейцев перезахоронят в Локнянском районе 20 октября
16:25
Справочник о допобразовании школьников выпустила газета «Псковская правда»
15:28
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
Еще новости
Общество

Старые модели iPhone резко подешевели в России

Apple после презентации новых смартфонов резко снизила цены на гаджеты прошлых лет, включая iPhone 8, 8 Plus и прошлогодний iPhone XR, пишет РИА Новости.

В начале продаж в 2017 году стоимость 64-гигабайтных версий iPhone 8 и 8 Plus составляла 57 и 65 тысяч рублей. Затем цены на смартфон снизились до 53 и 61 тысячи.

В настоящее время iPhone 8 на 64 гигабайта стоит 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus можно приобрести за 45 тысяч. Бюджетная модель iPhone XR, которая на старте продаж стоила 65 тысяч, упала в цене до 50 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
11 сентября 2019
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
11 сентября 2019
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет
11 сентября 2019
Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет
В ближайшие часы в северных районах Псковской области усилится ветер
11 сентября 2019
В ближайшие часы в северных районах Псковской области усилится ветер
Останки 100 красноармейцев перезахоронят в Локнянском районе 20 октября
11 сентября 2019
Останки 100 красноармейцев перезахоронят в Локнянском районе 20 октября
Справочник о допобразовании школьников выпустила газета «Псковская правда»
11 сентября 2019
Справочник о допобразовании школьников выпустила газета «Псковская правда»
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
11 сентября 2019
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
Положение о звании «Почётный гражданин Псковской области» одобрил законодательный комитет регионального парламента
11 сентября 2019
Положение о звании «Почётный гражданин Псковской области» одобрил законодательный комитет регионального парламента

Идет загрузка...