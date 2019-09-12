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Общество

Единую цифровую платформу для туристов планируют создать в России

Единая цифровая платформа для туристов может появиться в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарину Догузову. По ее словам, с помощью сервиса можно будет забронировать место в отеле, билет на любой вид транспорта и оформить услуги экскурсовода.

Зарина Догузова подчеркнула, что на сегодняшний день важнейшей задачей для специалистов отрасли является маркетинговое продвижение «туристических магнитов» России. Она уверена, что туристической сфере нужна цифровизация, так как в Сети сейчас нет качественного контента, который помог бы путешественнику, желающему отдохнуть в России, найти все в одном месте. «Нужна большая единая доверенная цифровая среда, где турист мог бы найти любой тур, который ему был бы интересен», — пояснила глава Ростуризма. 

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что к созданию такой платформы пока что много вопросов. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин уверен, что индустрия отдыха одобрит создание единой информационной платформы.

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