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Общество

Лучшего лесника выбрали в Псковской области

Сотрудник Печорского лесничества Игорь Гранов занял первое место в конкурсе на звание «Лучший лесник -2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Участковый лесничий Печорского участкового лесничества показал лучший результат на соревнованиях работников лесного хозяйства региона, которые прошли 6 сентября на базе КУ «Бежаницкое лесничество». Вторым стал участковый лесничий Бежаницкого участкового лесничества Александр Цветков, третьим - мастер леса Букровского участкового лесничества КУ «Великолукское лесничество» Алексей Митенков.

Конкурс проводится с целью повышения уровня профессиональной подготовки лесников и престижа их профессии. Участники демонстрировали теоретические и практические навыки.

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