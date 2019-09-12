Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие

09:51, 12 сентября 2019, ПАИ

На трассе Санкт-Петербург – Псков произошло лобовое столкновение фуры и автомобиля «Шкода Рапид». Авария случилась 12 сентября около 7:00 у деревни Сверетово Стругокрасноненского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в ДТП пострадали два человека, ехавшие в легковом автомобиле.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что автомобиль «Шкода» двигался в направлении Санкт-Петербурга, фура ехала в сторону Пскова.