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Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие

Фото очевидцев аварии из группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте"

На трассе Санкт-Петербург – Псков произошло лобовое столкновение фуры и автомобиля «Шкода Рапид». Авария случилась 12 сентября около 7:00 у деревни Сверетово Стругокрасноненского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в ДТП пострадали два человека, ехавшие в легковом автомобиле.

Фото очевидцев аварии из группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте"

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что автомобиль «Шкода» двигался в направлении Санкт-Петербурга, фура ехала в сторону Пскова. 

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