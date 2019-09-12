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Сбившая ребенка мурманская экс-чиновница требует 100 тысяч за ремонт машины

Экс-чиновница из Мурманской области, которая год назад сбила ребенка, требует с его родителей компенсацию за ремонт автомобиля. Об этом сообщает severpost.ru.

ДТП произошло в дачном посёлке Юркино Кольского района. Volkswagen Tiguan под управлением местной предпринимательницы наехал на мальчика, в результате чего ребенок получил перелом челюсти и ушибы.

«После аварии она орала на ребёнка до тех пор, пока не подбежали очевидцы. Ну, и теперь подала на нас в суд на возмещение ремонта своей машины», - рассказал отец пострадавшего. По его словам, на машине было всего несколько царапин.

Однако спустя год женщина подала заявление с требованием возместить ущерб от повреждений на её автомобиле, возникших из-за ДТП. По ее мнению, компенсация должна составить 100 тысяч рублей.

Отец ребенка добавил, что ранее бизнес-леди работала в региональном Минобрнауки.

«Работник министерства сбила на даче ребёнка, а через месяц после этого докладывала на комиссии о профилактике детских ДТП», - заявил он.

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