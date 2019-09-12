Псковичка украла из магазина косметику почти на 2 тысячи

11:30, 12 сентября 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в хищении косметики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации, поступило 11 сентября около 15:35. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны выехал на место происшествия и задержал 22-летнюю местную жительницу, которая украла из торгового зала косметические средства стоимостью более 1900 рублей.

Для дальнейшего разбирательства девушку передали сотрудникам полиции. Ей грозит административное наказание по статье 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества.