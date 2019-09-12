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Погоня с перестрелкой завязалась на улице Красноармейской в Пскове

12 сентября на улице Красноармейской в Пскове полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя на «Мицубиси». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы организовали преследование правонарушителя. Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель продолжал движение с превышением скорости, грубо нарушая правила дорожного движения. Тогда полицейские приняли решение применить табельное оружие. Только после двух предупредительных и нескольких прицельных выстрелов по колесам иномарки водителя удалось остановить на улице Киселева. 

Выяснилось, что за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился молодой житель Пыталово. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении. Теперь суд примет решение о лишении молодого человека водительского удостоверения.

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