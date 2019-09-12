Погоня с перестрелкой завязалась на улице Красноармейской в Пскове

11:07, 12 сентября 2019, ПАИ

12 сентября на улице Красноармейской в Пскове полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя на «Мицубиси». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы организовали преследование правонарушителя. Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель продолжал движение с превышением скорости, грубо нарушая правила дорожного движения. Тогда полицейские приняли решение применить табельное оружие. Только после двух предупредительных и нескольких прицельных выстрелов по колесам иномарки водителя удалось остановить на улице Киселева.

Выяснилось, что за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился молодой житель Пыталово. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении. Теперь суд примет решение о лишении молодого человека водительского удостоверения.