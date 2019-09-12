Спортсмены Псковской области будут получать единовременные выплаты за победы в соревнованиях

11:43, 12 сентября 2019, ПАИ

Спортсмены Псковской области будут получать единовременные выплаты за победы в соревнованиях. На сессии 12 сентября депутаты Псковского областного Собрания одобрили соответствующий изменения в закон, внесённые на рассмотрение губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Новой редакцией закона предусмотрено единовременное денежное вознаграждение за высокие достижения по видам спорта, не входящим в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Это всестилевое каратэ, парашютный спорт, спортивное ориентирование, грепплинг, пауэрлифтинг, тайский бокс, панкратион, спортивная аэробика, танцевальный спорт, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо ИТФ, кикбоксинг, самбо, шахматы, кудо, смешанное боевое единоборство (ММА), парусный спорт.

Чемпион мира будет получать 40 тысяч рублей, чемпион Европы — 30 тысяч, призеры этих турниров — 20 и 15 тысяч соответственно. Тренер получит сумму в размере 50% от вознаграждения спортсмена.

Для осуществления выплат потребуется привлечение дополнительных бюджетных средств, объём которых будет зависеть от количества призёров. Предполагается, что в 2020 году расходы областного бюджета на эти цели составят порядка 400 тысяч рублей.