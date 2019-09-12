Сельхозпредприятие в Островском районе оштрафовали за заросшие поля

12:44, 12 сентября 2019, ПАИ

Сельхозпредприятие ОАО «Искра» в Островском районе оштрафовали за заросшие сорным растением поля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты провели обследование в карантинной фитосанитарной зоне, установленной в 2009 году по повилике клеверной на площади в 154 га. В результате выяснилось, что очаги повилики на этом участке до сих пор не ликвидированы, система севооборота не соблюдается. Кроме того, на зараженном участке пасутся сельскохозяйственные животные, что является нарушением правил борьбы с карантинными сорными растениями и способствует их дальнейшему распространению.

По итогам проверки ОАО «Искра» привлечено к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений и обязано заплатить штраф.