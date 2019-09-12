0
14:08
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
13:57
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
13:13
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
11:56
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
10:13
Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
22:03
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
20:58
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
Еще новости
Общество

Сельхозпредприятие в Островском районе оштрафовали за заросшие поля

Сельхозпредприятие ОАО «Искра» в Островском районе оштрафовали за заросшие сорным растением поля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты провели обследование в карантинной фитосанитарной зоне, установленной в 2009 году по повилике клеверной на площади в 154 га. В результате выяснилось, что очаги повилики на этом участке до сих пор не ликвидированы, система севооборота не соблюдается. Кроме того, на зараженном участке пасутся сельскохозяйственные животные, что является нарушением правил борьбы с карантинными сорными растениями и способствует их дальнейшему распространению.

По итогам проверки ОАО «Искра» привлечено к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений и обязано заплатить штраф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
12 сентября 2019
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
12 сентября 2019
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
12 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
12 сентября 2019
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
12 сентября 2019
Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
11 сентября 2019
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
11 сентября 2019
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет
11 сентября 2019
Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет

Идет загрузка...