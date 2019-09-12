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Находившуюся в розыске женщину задержали в Пскове

11 сентября сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области остановили 38-летнюю женщину на улице Алтаева, которая вела себя неадекватно и громко ругалась.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при проверке документов выяснилось, что женщина разыскивается за уклонение от уплаты средств на содержание детей.

Для дальнейшего разбирательства псковичка передана сотрудникам Управления ФССП по Псковской области.

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