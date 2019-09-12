Закон о поддержке кинематографа приняли в Псковской области

12:32, 12 сентября 2019, ПАИ

Закон «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 12 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснила парламентариям председатель комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева, документ, в соответствии с федеральным законодательством, регулирует вопросы участия органов государственной власти Псковской области в поддержке кинематографии. «Наша задача - максимально обеспечить предоставление услуг в сфере культуры и искусства, а кинематография – это часть культуры и искусства, и мы должны создавать доступ к этой услуге, чтобы наши жители могли смотреть качественное кино», - заявила председатель комитета. Она отметила, что в этом направлении уже многое сделано, например, регион выиграл несколько конкурсов, что позволило получить 45 миллионов рублей и без участия областных средств открыть современные кинозалы в 9 муниципалитетах. «Теперь жители этих районов имеют возможность в хорошем качестве вместе со всей страной смотреть кинопремьеры», - сказала Жанна Малышева.

По её словам, одно из направлений закона области – это именно развитие проката и показа национальных фильмов, в частности, он предполагает открытие новых кинозалов. Также в документе прописаны вопросы участия Псковской области в кинофестивалях и их проведения на территории региона.

Кроме того, закон предполагает систему рибейтов, инициатором введения которой стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Регион будет компенсировать часть затрат работающим в области съёмочным группам, но по результатам конкурсного отбора и при получении документов, подтверждающих затраты съёмочной группы. При этом компенсация не будет превышать 20% от потраченных на территории региона средств.