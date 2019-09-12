Псковские депутаты поддержали федеральный законопроект о переводе услуг нотариусов в интернет

12:41, 12 сентября 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 35-й сессии регионального парламента, которая проходит 12 сентября.

Речь идет об оптимизации нотариальной деятельности, повышении востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества. Поправки разработаны в рамках реализации проекта «Цифровая экономика» и позволит получать некоторые услуги нотариусов через интернет.

Принятое постановление будет направлено в комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по государственному строительству и законодательству.