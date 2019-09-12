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Общество

14 водопропускных труб капитально отремонтировали на трассе Р-56 в Псковском районе

14 водопропускных труб капитально отремонтировали на трассе Р-56 Великий Новгород – Сольцы -  Порхов - Псков в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы начались в начале июня. Федеральные дорожники заменили трубы на 179+525, 179+702, 186, 193, 195, 202, 205+201, 205+826, 206, 211, 212, 218, 219 и 220-м километрах трассы Р-56. На 212-м километре на данный момент ведутся укрепительные работы. В ближайшее время специалисты начнут восстанавливать асфальтобетонное покрытие. Государственный контракт предусматривает замену еще пяти водопропускных труб на указанной трассе.

Кроме того, рабочие меняют шесть труб на дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск - граница с Латвией. Сейчас укрепительные работы и подготовка покрытия из железобетонных плит для временного проезда проходят на 507, 509 и 510-м километрах.

В дорожной организации пояснили, что своевременная замена водопропускных труб поможет предотвратить и избежать разрушения асфальтобетонного покрытия тела насыпи и размыва откосов трасс. Также проведение данных работ обеспечит требуемый водоотвод паводковых и поверхностных вод, восстановит транспортно-эксплуатационные характеристики участков федеральных дорог в местах расположения искусственных сооружений.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей к предельной осторожности, соблюдению требований временных дорожных знаков.

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