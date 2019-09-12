Самых «грязных» автопроизводителей назвали в Greenpeace

14:42, 12 сентября 2019, ПАИ

Экологическая организация Greenpeace опубликовала доклад с влиянием крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Согласно данным за 2018 год, компания Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии, но доля автомобилей в общем загрязнении планеты составляет всего 9%. Об этом пишет издание Motor.ru.

Greenpeace рассмотрело влияние 12 крупнейших производителей автомобилей на экологию и объемы вредных выбросов в 2017-2018 годах. Экологи предлагают полностью отказаться от машин на бензине к 2028 году.

За компанией Volkswagen следуют Renault-Nissan (577 миллионов тонн эквивалента CO₂), Toyota (562 миллиона), General Motors (530 миллионов), Hyundai-Kia (401 миллион). В конце списка - BMW, Daimler и Suzuki с показателями 132, 161 и 164 миллиона тонн эквивалента CO₂ соответственно.

По мнению представителей организации, брендам должны сосредоточиться на выпуске легких, компактных и энергоэффективных транспортных средств, чтобы минимизировать возможность их индивидуального использования.