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Общество

Самых «грязных» автопроизводителей назвали в Greenpeace

Экологическая организация Greenpeace опубликовала доклад с влиянием крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Согласно данным за 2018 год, компания Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии, но доля автомобилей в общем загрязнении планеты составляет всего 9%. Об этом пишет издание Motor.ru.

Greenpeace рассмотрело влияние 12 крупнейших производителей автомобилей на экологию и объемы вредных выбросов в 2017-2018 годах. Экологи предлагают полностью отказаться от машин на бензине к 2028 году.  

За компанией Volkswagen следуют Renault-Nissan (577 миллионов тонн эквивалента CO₂), Toyota (562 миллиона), General Motors (530 миллионов), Hyundai-Kia (401 миллион). В конце списка - BMW, Daimler и Suzuki с показателями 132, 161 и 164 миллиона тонн эквивалента CO₂ соответственно.

По мнению представителей организации, брендам должны сосредоточиться на выпуске легких, компактных и энергоэффективных транспортных средств, чтобы минимизировать возможность их индивидуального использования.

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