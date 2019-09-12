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Общество

Акция «Безопасный путь в школу» проходит в школах Невеля

Акция «Безопасный путь в школу» пройдет во всех школах Невеля, сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении «Единой России». Мероприятие стартовало 11 сентября в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».

«Наша задача - сделать все необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда. Обучение правилам дорожного движения требует знаний и от детей, и от их родителей. В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного не только за свою жизнь и здоровье, но и других участников дорожного движения», - обратился к родителям учащихся секретарь Невельского местного отделения «Единой России» Виктор Зуев.

Первой к акции присоединилась средняя школа № 1 имени К. С. Заслонова. Порядка 100 первоклассников и их родители приняли участие в мероприятии, которое провели сотрудники ГИБДД и районного управления образования, партийцы, сторонники «Единой России». В игровой форме ребятам напомнили о необходимости соблюдения ПДД, полученные знания они закрепили на практике - на пешеходном переходе. В завершение мероприятия детям вручили светоотражающие элементы.

В течение недели волонтеры и работники Госавтоинспекции проведут аналогичные занятия с учащимися других школ города. После уроков с детьми будут повторять правила безопасного перехода проезжей части.

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