За незаконную продажу алкоголя дновцу грозит уголовное наказание

15:12, 12 сентября 2019, ПАИ

В Дно на 50-летнего местного жителя завели уголовное дело за незаконную продажу алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее дновца уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. теперь ему грозит уголовное наказание по статье 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Подозреваемый дал признательные показания.

Максимальный размер наказания, предусмотренный законом за совершение данного преступления, составляет 1 год исправительных работ.