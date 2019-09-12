Эксперт: Дефицит внуков наблюдается в России

15:21, 12 сентября 2019, ПАИ

За последние 100 лет в России среднее число внуков у бабушки сократилось в 6,7 раза. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в 1926 году в стране на сто бабушек и дедушек приходились 542 внука, в 2002-м — 87, в 2019-м — 81.

Елена Егорова также рассказала, что не особо наблюдается значительная общая демографическая нагрузка на группу в возрасте от 15 до 59 лет — на трех взрослых приходится всего два ребенка или старика, считает она.

«Но как изменилась структура: большая часть нагрузки приходится на людей старшего поколения, соответственно, и социальная сфера должна переориентироваться на них», - добавила Елена Егорова.