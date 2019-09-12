0
15:29
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
14:08
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
13:57
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
13:13
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
11:56
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
10:13
Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
22:03
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
Еще новости
Общество

В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове

 

В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капитальному ремонту цепных мостов в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

По его словам, 13 сентября состоится знакомство с двумя подрядчиками, заявившимися на конкурс. «Затем пойдёт процесс предложения цены, это займёт около недели, и уже в 20-х числах сентября мы будем иметь готового подрядчика, который сможет приступить к работам», - уточнил Дмитрий Быстров.

Правительство России выделило порядка 100 млн рублей на капитальный ремонт цепных мостов в Острове. Это уникальный для России памятник – единственные в стране транспортные цепные мосты, сохранившиеся с середины XIX века. Они возведены над двумя рукавами реки Великой, протяженность каждого из пролетов превышает 90 метров. Мосты образуют архитектурный ансамбль вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века. Сейчас мосты находятся в неудовлетворительном состоянии с большой степенью физического износа.

Средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Федерального дорожного агентства (Росавтодор). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
12 сентября 2019
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
12 сентября 2019
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
12 сентября 2019
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
12 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
12 сентября 2019
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
12 сентября 2019
Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
11 сентября 2019
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
11 сентября 2019
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги

Идет загрузка...