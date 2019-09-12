В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове

15:29, 12 сентября 2019, ПАИ

В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капитальному ремонту цепных мостов в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

По его словам, 13 сентября состоится знакомство с двумя подрядчиками, заявившимися на конкурс. «Затем пойдёт процесс предложения цены, это займёт около недели, и уже в 20-х числах сентября мы будем иметь готового подрядчика, который сможет приступить к работам», - уточнил Дмитрий Быстров.

Правительство России выделило порядка 100 млн рублей на капитальный ремонт цепных мостов в Острове. Это уникальный для России памятник – единственные в стране транспортные цепные мосты, сохранившиеся с середины XIX века. Они возведены над двумя рукавами реки Великой, протяженность каждого из пролетов превышает 90 метров. Мосты образуют архитектурный ансамбль вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века. Сейчас мосты находятся в неудовлетворительном состоянии с большой степенью физического износа.

Средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Федерального дорожного агентства (Росавтодор).