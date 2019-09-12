С 16 сентября на перекрестке улиц Горького и Конной в Пскове ограничат движение транспорта

16:04, 12 сентября 2019, ПАИ

С 16 по 20 сентября на перекрёстке улиц Максима Горького и Конной в Пскове ограничат движение транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, что такие меры принимаются в связи с работами по строительству газопровода.

Псковичей-автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок. «Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - говорится в сообщении городской администрации.