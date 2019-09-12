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Общество

На 95% готов жилой фонд Пскова к отопительному сезону

 Жилой фонд Пскова готов к новому отопительному сезону на 95%. Об этом заявил представитель Псковских тепловых сетей на рабочем совещании с управляющими организациями города в Управлении городского хозяйства администрации Пскова 12 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Представитель теплосетей также отметил, что в этом году по многоквартирным домам готовность выше, чем в прошлом, так как в предыдущем году показатель в 95% был достигнут только к 27 сентября.

Начальник отдела ЖКХ и МЖК Управления городского хозяйства Сергей Абрамов рассказал о содержании детских игровых площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов и находящихся на обслуживании управляющих компаний. Он попросил не забывать о муниципальных детских площадках и сразу же докладывать в УГХ в случае обнаружения поломок.

Сергей Абрамов также поручил участникам совещания сообщать о бесхозных детских площадках и игровых объектах, которые не числятся нигде. Подобные опасные объекты, по мнению Сергея Абрамова, нужно демонтировать.

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