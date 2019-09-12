Вечером 12 сентября закроется движение автотранспорта на железнодорожном переезде у станции Псков-Товарный
Вечером 12 сентября полностью закроется движение автотранспорта на железнодорожном переезде у станции Псков-Товарный на Железнодорожной улице в Пскове.
Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации города, движение будет закрыто с 22:00 12 сентября до 4:00 13 сентября.
Псковичей просят следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Также в Пскове с 16 по 20 сентября будет ограничено движение на перекрестке улиц Максима Горького и Конной.