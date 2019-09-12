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Общество

Вечером 12 сентября закроется движение автотранспорта на железнодорожном переезде у станции Псков-Товарный

Вечером 12 сентября полностью закроется движение автотранспорта на железнодорожном переезде у станции Псков-Товарный на Железнодорожной улице в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации города, движение будет закрыто с 22:00 12 сентября до 4:00 13 сентября.

Псковичей просят следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Также в Пскове с 16 по 20 сентября будет ограничено движение на перекрестке улиц Максима Горького и Конной.

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