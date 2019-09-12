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Общество

Псковичи отметили День князя Александра Невского

12 сентября православные псковичи отметили День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Праздник начался с торжественного богослужения. После литургии вокруг храма Александра Невского был проведен крестный ход.

На площади перед храмом развернулась детская ярмарка, на которую ученики начальных классов средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина принесли кондитерские изделия, фрукты, овощи, цветы, выращенные и приготовленные своими руками. Народные умельцы презентовали поделки и проводили мастер-классы.

Кроме того, в этот день открылась аллея памяти подвига десантников легендарной 6-й роты.

Концертную программу для псковичей подготовили церковный хор алтарников, детский и молодежный хоры храма Александра Невского, учащиеся воскресной школы и военно-патриотического центра «Патриот».

Прихожан поздравил с православным праздником почетный житель города Пскова, настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор. Он пожелал псковичам здравия и божьей помощи.

К поздравлениям присоединился заместитель главы Пскова, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев. «Для каждого православного человека, для тех, кто любит и ценит свою историю, значимо имя великого князя Александра Невского. Он внёс огромный вклад в дело сохранения православия на Руси. Его жизнь - это сочетание церковного, государственного и общественного служения», - отметил он. Владимир Воробьев добавил, что в память о добрых делах князя по всей России построены храмы, в том числе и в Пскове. Он добавил, что псковский воинский храм сегодня стал «жемчужиной псковской архитектуры и одним из духовных центров нашего города». Замглавы Пскова выразил благодарность отцу Олегу за большую работу по сохранению и развитию духовно-нравственных традиций, утверждение в обществе христианских идеалов любви, мира, справедливости и пожелал всем здоровья, мира, счастья и добра.

12 сентября православная церковь празднует День перенесения из города Владимира в Санкт-Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского по случаю побед императором Петром Первым и заключения вечного мира со Швецией.

Престольными считаются праздники, связанные с особым почитанием небесных покровителей местных престолов в храмах и их приделах.

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