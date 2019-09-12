Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области

16:10, 12 сентября 2019, ПАИ

Ливни и похолодание ожидаются в Псковской области в ближайшие дни. «В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов», - заявила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По её словам, летняя погода покинет и другие регионы. Например, в Москве с 14 сентября температура воздуха опустится на 6-8 градусов до обычных для сентября показателей.

С этого же дня дожди придут в Карелию, Вологодскую и Архангельскую области, где сначала похолодает до 13-18 градусов, а затем - до 10-15. Ночью прогнозируется не выше 7 градусов.

На юге России пока будет днём до +30 градусов, в Западной Сибири – заморозки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по данным псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в регионе будет облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается от 7 до 12 градусов, днём – от 14 до 19.