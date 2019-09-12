0
17:28
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
17:04
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
16:10
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
15:29
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
14:08
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
13:57
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
13:13
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Еще новости
Общество

Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области

Ливни и похолодание ожидаются в Псковской области в ближайшие дни. «В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов», - заявила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По её словам, летняя погода покинет и другие регионы. Например, в Москве с 14 сентября температура воздуха опустится на 6-8 градусов до обычных для сентября показателей. 

С этого же дня дожди придут в Карелию, Вологодскую и Архангельскую области, где сначала похолодает до 13-18 градусов, а затем - до 10-15. Ночью прогнозируется не выше 7 градусов.

На юге России пока будет днём до +30 градусов, в Западной Сибири – заморозки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по данным псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в регионе будет облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается от 7 до 12 градусов, днём – от 14 до 19.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
12 сентября 2019
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
12 сентября 2019
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
12 сентября 2019
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
12 сентября 2019
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
12 сентября 2019
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
12 сентября 2019
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
12 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
12 сентября 2019
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие

Идет загрузка...