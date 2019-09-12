0
17:28
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
17:04
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
16:10
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
15:29
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
14:08
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
13:57
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
13:13
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Еще новости
Общество

К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников

К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Псковско-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев.

«Мы хотим, чтобы с самого раннего школьного возраста ребята получали «музейную прививку», чтобы посещение музея стало для них потребностью. А чтобы им было интереснее, в работе центра мы будем использовать интерактивные средства, возможности компьютерной графики, кинооборудование, исторический театр», - пояснил Александр Голышев и добавил, что псковский центр должен стать одним из лучших в России, и «для этого уже есть необходимое оборудование».

Финансирование на его покупку, по словам Александра Голышева, получилось комплексным: использовались средства регионального бюджета, собственные средства музея-заповедника и средства Всемирного банка.

В палатах Постниковых также будет представлена нумизматическая коллекция, часть экспонатов древлехранилища.

Александр Голышев уточнил, что к ноябрю палаты Постниковых будут сданы окончательного. К этому моменту планируется решить мелкие вопросы с инженерными коммуникациями, охранно-пожарной сигнализацией, отоплением и вывеской. 

Реконструкция палат началась в 2017 году и проходила в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступил Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик стало ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
12 сентября 2019
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
12 сентября 2019
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
12 сентября 2019
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
12 сентября 2019
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
12 сентября 2019
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
12 сентября 2019
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
12 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
12 сентября 2019
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие

Идет загрузка...