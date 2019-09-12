Псковичи стали лауреатами всероссийского проекта «Таланты Арктики. Дети»

17:50, 12 сентября 2019, ПАИ

Дети малого народа сето Псковской области, обучающиеся в Печорской лингвистической гимназии, стали лауреатами всероссийского культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ребята стали участниками смены детского культурно-образовательного лагеря в Анапе впервые. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, достигнутой на Международном арктическом форуме.

В заключительной смене приняли участие более 100 детей из 13 северных субъектов России: Архангельской, Мурманской областей, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Карелия и Красноярского края. Участники побывали на мастер-классах отечественных и зарубежных специалистов, учились особенностям культур своих коренных народов друг у друга.

Проект включал четыре направления, в которых приняли участие псковичи: «Волшебная кисточка» (Ева Гириева), «Язык — душа народа» (Елизавета Демьяненко, Эвелин Тромм), «Поляна чудес» (Алина Светлик), «Зоркий взгляд на родные просторы» (Ярослав Малышев). Ребята также провели мастер-класс по созданию куклы-мотанки — традиционного оберега малого народа. Детям вручили сертификаты за обучение резьбе по кости и горловому пению. Кроме того, они смогли посетить мастер-класс от «Учителя года — 2018» Алихана Динаева.

По итогам образовательной смены все участники международного образовательного лагеря из Псковской области получили дипломы лауреатов проекта «Таланты Арктики. Дети» и памятный подарок.

«Проект полностью оправдал свое название. Ребята много чему научились, каждый день их ждала насыщенная программа. После участия в таком уникальном событии дети стали более раскрепощенными, поверили в свои силы», — отметила руководитель группы, учитель Печорской лингвистической гимназии Светлана Головань.