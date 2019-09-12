200 кубометров соснового леса незаконно вырубили в Красногородском районе

17:39, 12 сентября 2019, ПАИ

Незаконная вырубка леса выявлена вблизи деревни Малагино Красногородского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение в полицию поступило от органов местного самоуправления. В ходе проведенной проверки установлено, что на участке уничтожены более 200 кубометров соснового леса. При этом земля имеет статус государственного земельного запаса.

Стражам порядка удалось найти подозреваемых в причастности к данному преступлению, ими оказались двое жителей Опочецкого района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Проводится комплекс мероприятий по установлению объективной картины преступления и привлечению виновных к ответственности.