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Общество

«Субботний свиной безлимит» анонсировали в ресторане «Филей» в Пскове

«Субботний свиной безлимит» анонсировали в стейк-хаусе «Филей» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ресторане.

«Все мы слышали про акции «пенный безлимит» и «безлимиты для закусок», которые периодически проводят рестораны и бары. Стейк-хаус «Филей» решил не мелочиться и запустить первый в Пскове «свиной безлимит», - рассказали организаторы акции.

Она стартует 14 сентября в 14:00. «Гость стейк-хауса может заказать столько свинины, сколько захочет, и съесть её по фиксированной цене. Прежде чем попасть на стол, свиной окорок готовится более суток по особой технологии, после чего запекается в медовой глазури. Подается с деревенским картофелем и с тушёной квашеной капустой. Не упустите возможность попробовать нежнейшее мясо, аромат и вкус которого не оставят никого равнодушным. Это настоящее пиршество для всех поклонников мяса продлится пока не останется и кусочка. Ешьте сколько хотите!» - пояснили в ресторане суть акции.

Забронировать столик можно по телефону 61-20-19.

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