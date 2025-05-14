За порчу сирени россиянам грозит полумиллионный штраф

23:29, 14 мая 2025, ПАИ

За повреждение сирени до степени прекращения её роста россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, срывание или выкапывание цветов, которые являются частной собственностью или находятся в чьём-либо владении, рассматриваются как кража.

Юрист подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, кража может касаться как движимого, так и недвижимого имущества, включая животных и растения. Если цветы были сорваны или выкопаны с корыстной целью и сумма причинённого ущерба превышает 2,5 тысячи рублей, такие действия могут быть квалифицированы как преступление по статье 158 УК РФ (кража). За неё предусмотрена уголовная ответственность, которая может включать штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 360 часов, лишение свободы на срок до одного года, а также ограничение свободы на срок до двух лет, заметил Юрий Капштык.

Он отметил, что если правонарушение было совершено не из-за корыстных побуждений, а для демонстрации неуважения к общественным нормам, то такое деяние будет квалифицировано как административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток.

За обламывание веток сирени также предусмотрена уголовная или административная ответственность. По статье 260 УК РФ, касающейся незаконной рубки лесных насаждений, за повреждение деревьев до степени прекращения их роста предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 480 часов. В случае незначительного размера деяния закон «О защите зелёных насаждений» устанавливает административный штраф в размере от 3,5 до 4 тысяч рублей, заключил Юрий Капштык.