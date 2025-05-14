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Общество

Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы

Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы, пишет газета «Пламя».

  • Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы
    Фото: газета «Пламя»
  • Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы
    Фото: газета «Пламя»
  • Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы
    Фото: газета «Пламя»
  • Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы
    Фото: газета «Пламя»

Напомним, в прошлом году администрация района разработала два проекта, которые победили в федеральной программе «Благоустройство сельских территорий».

Один из проектов предполагает обустройство мест автомобильных парковок в Кунье (у зданий на улице Дзержинского, 1, 3, 5 и возле Куньинской школы), второй – строительство тротуаров на пересечении улиц Дзержинского и Больничной, а также у зданий № 1, 3 и 5 на улице Дзержинского.

Работы по проектам близки к завершению. Бюджет проектов составил 3 миллиона 523 тысячи рублей, из них более 350 тысяч рублей – внебюджетные средства, уточнили в редакции газеты.

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