Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы

21:06, 14 мая 2025, ПАИ

Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы, пишет газета «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»







Напомним, в прошлом году администрация района разработала два проекта, которые победили в федеральной программе «Благоустройство сельских территорий».

Один из проектов предполагает обустройство мест автомобильных парковок в Кунье (у зданий на улице Дзержинского, 1, 3, 5 и возле Куньинской школы), второй – строительство тротуаров на пересечении улиц Дзержинского и Больничной, а также у зданий № 1, 3 и 5 на улице Дзержинского.

Работы по проектам близки к завершению. Бюджет проектов составил 3 миллиона 523 тысячи рублей, из них более 350 тысяч рублей – внебюджетные средства, уточнили в редакции газеты.