В Пскове изрезанной владельцами собаке снова ищут дом

21:42, 14 мая 2025, ПАИ

Пострадавшей от владельцев собаке по кличке Мия в Пскове снова ищут дом, сообщили ПАИ в приюте «Шанс».

«Завтра Мию из дома привезут на операцию по удалению камня из мочевого пузыря. И всё. Обратно её не заберут. Не сложилось, так бывает. Это наша вина, мы ошиблись. После операции Мии снова некуда идти, кроме вольера в приюте», – написали сотрудники зооприюта «Шанс».

Зоозащитники снова ищут семью для Мии. Они рассказали, что она любит детей, неагрессивна к котам, хотя интерес проявляет, а также спокойно ездит в машине.

«С Мией нужно долго и активно гулять, иначе она может напачкать дома. Возможно, эта проблема уйдёт после операции. Мы очень ищем для Мии людей с опытом содержания собак. Понимающих собак. Готовых прощать ей случайную лужу дома. Нужно взвешенное, продуманное решение жить вместе с собакой, вместе учась новой жизни», – заключили сотрудники зооприюта.

Ранее зоозащитники рассказывали, как Мия чувствовала себя в новом доме.

Напомним, что 28 апреля на берегу Великой за стадионом «Электрон» над своей собакой издевались мужчина и женщина. Виновников нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Живодёры, изрезавшие собаку ножом, оказались её хозяевами. Напомним, 32-летнего мужчину, который резал животное ножом, поместили в изолятор. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ.

Девушки, ставшие свидетелями жестокого обращения с собакой в Пскове, описали произошедшее телеканалу «Первый Псковский».