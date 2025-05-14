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Общество

Госдума одобрила законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение

На пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, сообщают СМИ.

Фото: ПАИ

Документ был представлен на рассмотрение в апреле. Внесёнными в закон «Об образовании в РФ» изменениями предлагается предоставить правительству право устанавливать количество мест для платного обучения в вузах. Если документ будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2026 года и не повлияет на вступительную кампанию 2025 года, пишет ТАСС.

Таким образом, данный законопроект позволит контролировать платный приём в высшие учебные заведения с целью уменьшения нехватки квалифицированных специалистов. В результате учебные заведения смогут принимать студентов на платной основе только в рамках установленных квот. Правительство будет определять порядок и сроки установления этих квот, уточняет РИА Новости.

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